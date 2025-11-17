Gustavo Valdés inició en India su gira comercial en busca de atraer inversiones a Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dio inicio este lunes a su gira comercial en la República de la India, con una reunión clave celebrada en la Embajada Argentina en dicho país asiático.

El mandatario, que viajó acompañado de una delegación correntina, fue recibido por el embajador argentino, Mariano Caucino, quien estuvo junto a miembros de diferentes cámaras de comercio indias.

Oportunidades en energía, alimentos y turismo

Según informó el gobernador a través de sus redes sociales, el encuentro se centró en exponer las áreas estratégicas en las que la provincia de Corrientes posee un potencial exportador y de inversión significativa.

Los temas abordados fueron:

Forestoindustria: dada la gran producción de madera de la provincia.

Ganadería: enfocada en la exportación de carne de alta calidad.

Promoción turística: Corrientes como destino ecoturístico clave.

Valdés destacó la magnitud de la oportunidad que representa este mercado para el desarrollo provincial:

"Para ambas partes, las oportunidades son enormes: India, un mercado de 1.500 millones de personas, necesita mucho de lo que Corrientes tiene para ofrecer."

Objetivo: inserción global y generación de empleo

El gobernador Valdés afirmó que el principal objetivo de este viaje comercial es "abrir mercados para que la provincia profundice su inserción global a la vez que atraiga inversiones y genere más trabajo, más desarrollo, más futuro".

La gira busca concretar acuerdos que permitan a la producción correntina acceder a uno de los mercados de consumo más grandes y dinámicos del mundo.