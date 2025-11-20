Regatas dominó en el segundo tiempo y superó a Instituto

La producción del tercer cuarto, donde ganó con un parcial de 20 a 8, fue determinante para que Regatas Corrientes supere a Instituto de Córdoba 74 a 60.

El encuentro que se jugó este jueves en el Fortín Rojinegro fue el décimo del Fantasma en la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol y marcó la sexta victoria en la temporada.

Tayavek Gallizi con 16 puntos, Andrés Jaime con 14 y el dominicano Luis Santos con 13 fueron los principales goleadores de Regatas. En Instituto se destacó Javier Saiz con 16 puntos, mientras que el otro interno, Vicente Garello aportó 10.

El primer tiempo fue parejo (16-16) sin un dominio claro. Comenzó mejor Instituto lastimando con la presencia de Garello y Saiz en la zona pintada y respondió Regatas con sus internos Gallizi y Santos, más los triples de Jaime.

En el segundo segmento (33 a 31) el partido cayó en un bache. Las imprecisiones fueron una constantes y también se hizo presente la baja efectividad.

El juego cambió en el regreso del descanso. Regatas se hizo fuerte defensivamente y en ataque mostró fluidez para llegar al gol. Comenzó con un parcial de 13 a 3 (46 a 33) y desde allí controló el ritmo del juego.

La defensa siguió sólida y en la ofensiva lastimó con Gallizi, Jaime y Fabián Ramírez Barrios para adelantarse 53 a 39.

La reacción de Instituto nunca llegó. Al contrario, pareció por momentos entregado antes de tiempo.

Regatas bajó la intensidad del cotejo pero mostró variantes para llegar al gol y evitar que la visita pueda descontar.

Ahora Regatas volverá a cambiar el chip mental y se mentalizará en la semifinal de la Liga Sudamericana que disputará el 6 de diciembre frente a Olimpia de Paraguay en sede a confirmar.

Por la Liga Nacional, el Fantasma recién volverá a jugar el 10 de diciembre cuando reciba a Platense.

