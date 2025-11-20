Gustavo Vergara será parte de una importante velada en Buenos Aires

El evento Main Event Champions XI, una franquicia que en cada edición reúne a los mejores peleadores del país, contará con la presencia del correntino Gustavo Vergara.

El proyecto viene creciendo de forma sostenida y ahora se expande a nivel sudamericano, con una próxima fecha prevista para diciembre en Chile, tendrá su parada este sábado en el club Comunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta oportunidad, Vergara representará a la escuela Dojo Secutor, dirigida por el profesor Matías Murillo (4° dan internacional), y enfrentaá a Martín Kechian, de la escuela Akibo, en un combate pactado en la modalidad Full Contact hasta 61 kg.

En la previa a su presentación del sábado, Vergara resaltó que tuvo un año muy bueno. “Formé parte de la gala estelar de un evento de carácter profesional de gran relevancia en Corrientes, logré la victoria en una pelea pactada de k1. Además logré coronarme campeón nacional amateur en el mes de mayo, obteniendo la plaza para participar en torneos internacionales en Perú y Abu Dabi”.

Sin embargo, “por motivos personales y económicos no pude integrar el seleccionado argentino este año, pero en el 2024 tuve la oportunidad de representar a la celeste y blanca en Chile. Para el 2026, el objetivo es volver a competir con el seleccionado argentino en el exterior”.

Además, “rendí mi segundo dan de Full Contact, y ahora se viene este evento que promete mucho. Me preparo junto a un gran equipo que me acompaña y guía: mi profesor Matías Murillo, mi preparador físico Federico Sena, mi psicólogo deportivo Santiago Busso y mi nutricionista Walter Dzurovcin”.

“Esta pelea tiene un valor especial porque vuelvo a competir en 61 kg. Habitualmente peleo en low kick o K1 rules (hasta 58,200 kg), pero en esta ocasión decidí cambiar de modalidad para aprovechar la oportunidad que se presentó”, comentó.

“Combinar la vida laboral y académica con el entrenamiento es uno de mis mayores desafíos. Además de ser parte del seleccionado argentino de Kick Boxing y competir profesionalmente, actualmente formo parte del equipo de Recursos Humanos del Hospital Alemán, y colaboro ad honorem en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la cátedra de Administración de Empresas”, agregó.

"Creo profundamente en la posibilidad de vincular el trabajo, el deporte y la academia. No siempre es fácil, pero es lo que me motiva día a día a seguir buscando mi mejor versión", culminó.