Corrientes: comienza el juicio por el homicidio del hijo de un ex jefe de Policía

El juicio por el homicidio en San Cosme del hijo del ex jefe de Policía, Alfredo Arnaldo Molina, comienza este jueves a las 8 en el Tribunal de Juicio N.º 2. El imputado es Osvaldo David Medina, miembro de la fuerza policial, quien llega al debate detenido preventivamente.

Medina está acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Alfredo Javier Armando Molina, ocurrido en abril de 2024. Además, deberá responder por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género y con uso de arma de fuego, por haber atacado a su expareja.

El tribunal será presidido por la jueza Rosa Elizabeth Ascona e integrado por los vocales Héctor Ariel Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel. En la apertura se escucharán los alegatos de la Fiscalía (a cargo de la doctora María Lucrecia Troia Quirch), de las querellas y de la defensa.

El hecho

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 13 de abril de 2024, entre las 7 y 8, cuando Medina ingresó al domicilio de su expareja en San Cosme. El imputado habría utilizado su arma reglamentaria para asesinar a Molina. Además, hirió gravemente a la mujer, con lesiones medulares que derivaron en paraplejía permanente.

Tras el ataque, Medina se retiró del lugar y se presentó horas después en una comisaría.

El debate, coordinado por OfiJu-Capital, prevé seis audiencias. La programación continuará el martes 25, miércoles 26 y viernes 28 de noviembre, y el lunes 1 de diciembre con la declaración de testigos. El martes 2 de diciembre están previstos los alegatos de cierre y la lectura del veredicto.