Nordeste mantuvo la categoría en el Argentino juvenil

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) mantuvo la categoría en el Campeonato Argentino Juvenil y el domingo luchará por el quinto puesto en la Zona Ascenso.

En las instalaciones del San Juan Rugby Club se disputó la segunda jornada de la etapa Concentrado del certamen que reúne a jugadores de rugby hasta 17 años.

Los jóvenes de Nordeste vencieron a Santiago del Estero 33 a 22, ya ganaban el primer tiempo 21 a 5, en una de las semifinales por el quinto puesto de la Zona Ascenso.

El triunfo le permitió al equipo conducido por Genaro Carrió mantener la categoría, el principal objetivo después de no haber podido avanzara a la lucha por el ascenso.

Los quince iniciales de la Urne fueron: Diago Romero, Lautaro Vargas y Yoshitari Quiñone; Felipe Prieto y Maximiliano Autcher; Artemio Brianti, Ángel Segovia y Bautista Yaya; Tomás Miró y Joaquín Cocomarola; Benicio Paterlini, Sebastián Arresygor, Jeremías Bieski, Francisco Azula y Lucas Schiavi.

Nordeste perdió la chance de acceder a las semifinales por el ascenso al caer frente a Entre Ríos, el pasado domingo en suelo sanjuanino, 27 a 26 en el cierre de la etapa clasificatoria.

El domingo 23, desde las 9, siempre en San Juan, Nordeste enfrentará a Chile en la definición del quinto puesto. El seleccionado chileno viene de vencer a Oeste de Buenos Aires 23 a 3.

La lucha por el ascenso será entre el local San Juan y Uruguay. En tanto que Oeste de Buenos Aires y Santiago del Estero jugarán por la permanencia.

La disputa por el título en la Zona Campeonato será entre Buenos Aires y Santa Fe, mientras que para mantener la categoría jugarán Cuyo y Alto Valle.

