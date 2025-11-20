Caso Loan: iniciaron rastrillajes en una laguna que no fue revisada

Con gran expectativa, los equipos de rastrillajes iniciaron este jueves la revisión de la llamada cuarta laguna situada frente al campo de Victoria Caillava y Carlos Pérez, en la localidad de 9 de Julio, en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio del 2024.

Fuentes policiales confirmaron a El Litoral que pasadas las 10.30 los modernos equipos de trabajo se introdujeron al espejo de agua que se halla muy crecido por las recientes lluvias. Aseguran que este lugar nunca antes fue explorado en profundidad de esta manera, lo cual genera una expectativa extra.

La laguna se halla situada a unos 6 kilómetros del casco urbano de 9 de Julio, después del edificio de la Escuela 800, al costado de la Ruta Provincial enripiada 113.

Esta labor se enmarca en la decisión de Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya, a través de la Resolución N° 527/2025.

Los trabajos arrancaron el pasado 10 de noviembre.

La medida, a un año y cinco meses de la desaparición, alcanza en principio a cuatro cuerpos de agua situados en las inmediaciones del campo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, donde el menor fue visto por última vez el 13 junio de 2024, en el Paraje Algarrobal, luego de asistir a un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña. Intervienen el Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes. También colaboran organismos técnicos, como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Senasa, Flora y Fauna, los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.