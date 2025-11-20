Rosario Central sumó una estrella por terminar primero en la tabla anual

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. La decisión fue tomada este jueves, por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año... Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.

Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.

Tras la obtención del título de la Liga 2025, el director técnico de Rosario Central, Ariel Holan expresó su agradecimiento por el logro deportivo y reveló un increíble detalle que pone el título en el centro de la polémica.

Holan sorprendió con una frase que descolocó a propios y extraños: “Hicimos un gran torneo y quiero agradecer a todos los que tomaron la decisión de reconocernos”. La mención a una “decisión” externa encendió sospechas y abrió paso a una interpretación incómoda, ya que dejó entrever que el título no fue solo consecuencia de lo sucedido dentro del campo de juego, sino también de resoluciones tomadas fuera de él.

La situación tomó más intensidad cuando reveló un detalle que terminó de sacudir el clima: “Nos enteramos anoche (por el miércoles), por lo que tuvimos que mover el entrenamiento a la tarde. Esto sirve para justificar el esfuerzo de todo el año”. Que el plantel haya conocido la consagración a último momento añadió un condimento inesperado, alimentando la idea de que hubo movimientos, discusiones y definiciones en las horas previas que todavía no salieron a la luz.

Las declaraciones de Holan, más que cerrar la temporada, pusieron el foco en todo lo que ocurrió detrás de escena. En Rosario Central hay festejos, pero también un manto de incertidumbre que se expande sobre la forma en que se resolvió el campeonato. El título ya es oficial, aunque la polémica continúa creciendo.