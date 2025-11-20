Corrientes: se desprendió mampostería de la escuela Belgrano e hirió a un niño de 11 años

Un niño de 11 años resultó herido este miércoles por la noche tras ser golpeado por un trozo de revoque de la Escuela Belgrano de Corrientes. El incidente ocurrió alrededor de las 20,45 en la esquina de las calles Santa Fe e Hipólito Yrigoyen. El pequeño debió ser trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico "Juan Pablo II" para su atención. Según confirmaron a El Litoral, no se realizó una denuncia formal.

Relato del incidente

El menor caminaba junto a su padre por la vereda cuando la mampostería se desprendió. El papá de la víctima relató que iban "caminando por la vereda por Yrigoyen y cuando doblan en la esquina por Santa Fe, pasan por al lado del edificio de la Escuela Belgrano y se desprende una estructura de pared de esta escuela y cae sobre la cabeza” del niño.

El golpe le provocó un corte en la cabeza y rostro, según las primeras averiguaciones.

El subcomisario de la Policía de Corrientes, Ariel Romero, confirmó a El Litoral: “esto fue ayer a la noche por calle Santa Fe, el niño venía con el padre caminando por la vereda al costado del colegio y aparentemente un pedazo de mampostería es la que cae y le golpea en la cabeza, después el niño fue atendido en el lugar y traslado al hospital pediátrico, lo que tendría en principio es un corte en el cuero cabelludo. No habría fractura y no hay denuncia”.

Intervención policial y estado del menor

Ante la situación, de inmediato se alertó al servicio de emergencias 107 y al personal policial. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Juan Pablo II, donde quedó internado para recibir atención médica.

Cabe recalcar, que el edificio de la Escuela Belgrano es un establecimiento al que concurren numerosos alumnos en diferentes turnos, además de ser transitado por peatones.