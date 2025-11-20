Prendieron fuego basura en un baldío y casi arrasa con viviendas en un barrio correntino

Se produjo un incendio en un baldío ubicado en Díaz de Vivar 1960 en la ciudad de Corrientes. El hecho generó gran preocupación este miércoles por la tarde, luego de que las llamas avanzaran peligrosamente hacia las viviendas linderas. No hubo heridos.

Propagación del fuego

La gran columna de humo mantuvo en vilo a los vecinos pasadas las 17, cuando una llamada al 911 alertó sobre el fuego en un sector donde había basura acumulada.

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios señaló a El Litoral: “El fuego se originó en un baldío que se encontraba próximo a una vivienda. Pudimos sofocarlo ante de que pase a mayores”.

El cuartel llegó rápidamente al lugar y trabajó para evitar que el foco ígneo se propagara hacia las casas, que se encontraban a pocos metros del punto donde se originaron las llamas. Gracias a la intervención inmediata, el incendio logró ser contenido sin que se registraran daños en las estructuras.

Los bomberos remarcaron que este tipo de hechos se repiten en terrenos abandonados y advirtieron sobre el riesgo que implica la acumulación de residuos, especialmente en jornadas de altas temperaturas y vientos variables.