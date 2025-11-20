Mandiyú goleó y mantiene intacta la posibilidad de clasificar

La sexta fecha de la Copa de la Liga se completó con la goleada de Mandiyú sobre Quilmes 6 a 0 que le permite mantener la ilusión de llegar a los octavos de final del torneo de primera división del fútbol capitalino.

En el cierre de la sexta fecha, el pasado miércoles, Mandiyú mostró su contundencia y se impuso con goles de Joaquín Ramírez, Juan Romero Chiappe, Lautaro Mendoza (2), Hernán Valenzuela y Gustavo Ojeda.

Con esta victoria llegó a los 8 puntos, está cuarto en la zona A pero tiene un cotejo pendiente con Empedrado (15) de la cuarta fecha que se jugará el martes 25 una vez que concluya la última fecha prevista para este viernes y sábado.

Última fecha

La séptima y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga se disputará en dos días con cuatro lugares disponibles para los octavos de final.

Para este viernes se programaron seis partidos y al día siguiente se jugarán cuatro cotejos.

En la jornada de viernes, habrá choque de escolta y puntero de la zona A. Talleres (11) buscará una victoria sobre Empedrado (15) que le asegure un lugar en los octavos de final. Mientras que Huracán (10) jugará frente a Quilmes (0) con la necesidad de sumar 3 puntos y esperar otros resultados para conocer su futuro.

Por la zona B, Peñarol (7) está obligado a triunfar sobre Curupay (13), puntero y ya clasificado), para mantener la ilusión de ser uno de los mejores terceros. En tanto que Sacachispas (10) se medirá con Libertad (0) en la búsqueda de tres puntos que lo lleven a la próxima ronda.

El sábado habrá un duelo directo por la clasificación en la zona C. San Jorge (7) enfrentará a Sportivo (10), mientras que Barrio Quilmes (2) tendrá como rival a Cambá Cuá (7) que también se juega la clasificación.

Por la zona A, Mandiyú (8) jugará contra Villa Raquel (5) con la necesidad de continuar por la senda de la victoria.

Hasta el momento, los equipos que ya están clasificados son Empedrado, Curupay, Lipton y Mburucuyá, que será uno de los mejores segundos.

Programación

El detalle de partidos correspondientes a la séptima fecha, última de la fase clasificatoria, de la Copa de la Liga es el siguiente:

Viernes 21

Cancha de Sportivo: 18.00 Doctor Montaña vs. Lipton y 20.00 Talleres vs. Empedrado.

Cancha de Lipton: 18.00 Rivadavia vs. Independiente y 20.00 Peñarol vs. Curupay.

Cancha de Libertad: 18.00 Huracán vs. Quilmes y 20.00 Libertad vs. Sacachispas.

Sábado 22

Cancha de Boca Unidos (auxiliar): 15.00 San Jorge vs. Sportivo y 17.00 Barrio Quilmes vs. Cambá cuá

Cancha de Lipton: 18.00 Yaguareté vs. Boca Unidos y 20.00 Villa Raquel vs. Mandiyú.

Tendrán fecha libre Mburucuyá (zona B) y Ferroviario (zona C).

Cuarta fecha

El partido pendiente de la cuarta fecha entre Mandiyú y Empedrado se jugará el martes 25 desde las 18 en cancha de Lipton.

Con este cotejo culminará la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Así se ubican

Así llegan los equipos a la última fecha de la etapa clasificatoria de la Copa de la Liga:

Zona A: Empedrado 15 puntos, Talleres 11, Huracán 10, Mandiyú y Yaguareté 8, Boca Unidos 6, Villa Raquel 5 y Quilmes 0.

Zona B: Curupay 13, Mburucyá 12, Sacachispas 10, Peñarol y Rivadavia 7, Independiente 3 y Libertad 0.

Zona C: Lipton 11, Sportivo 10, Cambá Cuá y San Jorge 7, Montaña 6, Ferroviario 5 y Barrio Quilmes 2.