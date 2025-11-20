Impactante caso en Corrientes: detectaron gusanos en la cabeza de una niña

Un hecho insólito ocurrió el miércoles en Santo Tomé cuando una menor de edad ingresó al hospital local porque tenía gusanos en su cabeza. Debido a la complejidad del caso, fue trasladada a Capital.

El evento se registró en el Hospital Universitario San Juan Bautista, donde una mujer asistió con su hija de 11 años, quien manifestaba que le dolía uno de sus ojos.

La mujer relató que en ese momento se dio cuenta de que la niña tenía gusanos en su cabeza, por lo que notificó al nosocomio local, siendo atendida en el lugar y luego trasladada a las instalaciones.

En el hospital intentaron retirar los gusanos, pero detectaron que estos habían perforado el cráneo de la menor, evidenciando que la infección era de larga data, por lo que fue derivada al hospital Pediátrico Juan Pablo II de Capital.

Así mismo, se inició de oficio una causa contra la madre de la menor por Lesiones Graves por Omisión.

Con información de Santo Tomé Online

