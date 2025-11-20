¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes Corrientes verano
Corrientes Corrientes verano
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Insólito

Impactante caso en Corrientes: detectaron gusanos en la cabeza de una niña

Ocurrió en Santo Tomé, donde una mujer asistió al hospital local con su hija por un dolor en uno de sus ojos. Al ser revisada se descubrió que los gusanos habían perforado su cráneo. Tuvo que ser ingresada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Capital.

Por El Litoral

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 09:39

Un hecho insólito ocurrió el miércoles en Santo Tomé cuando una menor de edad ingresó al hospital local porque tenía gusanos en su cabeza. Debido a la complejidad del caso, fue trasladada a Capital.

El evento se registró en el Hospital Universitario San Juan Bautista, donde una mujer asistió con su hija de 11 años, quien manifestaba que le dolía uno de sus ojos.

La mujer relató que en ese momento se dio cuenta de que la niña tenía gusanos en su cabeza, por lo que notificó al nosocomio local, siendo atendida en el lugar y luego trasladada a las instalaciones.

En el hospital intentaron retirar los gusanos, pero detectaron que estos habían perforado el cráneo de la menor, evidenciando que la infección era de larga data, por lo que fue derivada al hospital Pediátrico Juan Pablo II de Capital.

Así mismo, se inició de oficio una causa contra la madre de la menor por Lesiones Graves por Omisión.

Con información de Santo Tomé Online
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD