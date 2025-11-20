¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Incendio en Corrientes caso de miasis
NATACIÓN

Sofía Fages consiguió dos medallas en la Copa Pacífico 

La correntina subió dos veces al podio en la competencia internacional que se realizó en Bolivia.

Por El Litoral

Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 19:34

La XLIII edición de la Copa Pacífico y la XIX de la Copa Julio Maglione tuvieron como sede a la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y como parte de la delegación argentina estuvieron Sofía Fages y Ezequiel Lafuente, nadadores del Club de Regatas Corrientes. El combinado nacional también contó con el entrenador Fantasma Leonardo Cabral.

La competencia contó con dos categorías participando, Juvenil A (14 y 15 años) y Juvenil B (16, 17 y 18), y contó con deportistas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, además de los anfitriones y de los argentinos.

Fages en Juvenil A logró la medalla de plata en los 4x100 combinados y una de bronce en los 100 espalda. 

Mientras que Lafuente, en Juvenil B, quedó muy cerca de zona de medallas, terminando 4° en los 200 pecho, 5° en los 100 pecho y 6° en los 200 combinados. 

Los dos representantes regatenses fueron importantes para el desempeño del equipo argentino, quien se adjudicó el primer puesto en la categoría Juveniles B de la Copa Pacífico. Además, logró un subcampeonato general y un 3º lugar en la categoría Juveniles A.
 

