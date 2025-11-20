Sofía Fages consiguió dos medallas en la Copa Pacífico 

La XLIII edición de la Copa Pacífico y la XIX de la Copa Julio Maglione tuvieron como sede a la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y como parte de la delegación argentina estuvieron Sofía Fages y Ezequiel Lafuente, nadadores del Club de Regatas Corrientes. El combinado nacional también contó con el entrenador Fantasma Leonardo Cabral.

La competencia contó con dos categorías participando, Juvenil A (14 y 15 años) y Juvenil B (16, 17 y 18), y contó con deportistas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, además de los anfitriones y de los argentinos.

Fages en Juvenil A logró la medalla de plata en los 4x100 combinados y una de bronce en los 100 espalda.

Mientras que Lafuente, en Juvenil B, quedó muy cerca de zona de medallas, terminando 4° en los 200 pecho, 5° en los 100 pecho y 6° en los 200 combinados.

Los dos representantes regatenses fueron importantes para el desempeño del equipo argentino, quien se adjudicó el primer puesto en la categoría Juveniles B de la Copa Pacífico. Además, logró un subcampeonato general y un 3º lugar en la categoría Juveniles A.

