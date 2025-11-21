Saladas, Monte Caseros y Capital, las sedes para las revanchas

En Saladas se pondrán en marcha este viernes las revanchas correspondientes a los cuartos de final del torneo Pre Federal de básquetbol en la Provincia de Corrientes. Los juegos 2 de las series al mejor de tres partidos se completarán el sábado en Monte Caseros y Capital.

Los ganadores de las eliminatorias accederán al Final Four y además clasificarán a la próxima edición de la Liga Federal.

Atlético Saladas recibirá este viernes desde las 21.30 a San Martín de Curuzú Cuatiá con la obligación de triunfar para forzar a un tercer encuentro.

El pasado fin de semana, San Martín ganó como local 91 a 79 y ahora buscará su clasificación como visitante.

En el caso de una victoria de Atlético, el tercer y decisivo encuentro se disputará el sábado, nuevamente en Saladas.

La actividad del sábado tiene previsto el choque en Monte Caseros, entre el local San Lorenzo y Unión de Goya. Este encuentro se programó para las 21.

San Lorenzo es el único invicto de la competencia, en el partido de ida se impuso 88 a 78 con 23 puntos de Gonzalo Gerez y buscará sellar la clasificación este sábado.

Unión está obligado a triunfar para prolongar la definición a un tercer partido que está programado para el domingo en Monte Caseros.

En la ciudad de Corrientes habrá dos partidos que dará inicio a las 22. Pingüinos recibirá a Alvear y Córdoba hará lo propio con Amad.

En los encuentros de ida se impusieron Pingüinos 87 a 74 y Amad 87 a 78, por lo tanto llegan con ventaja a las revanchas.

Alvear y Córdoba necesitan el triunfo para llegar al tercer partido que se jugará en las mismas sedes, el día domingo.