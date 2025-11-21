Gran Premio de las Vegas: Franco Colapinto mejoró en las prácticas luego de un mal inicio

Franco Colapinto tuvo una jornada de contrastes en el inicio de la actividad del Gran Premio de Las Vegas. El piloto argentino, que había concluido 20° en la primera sesión de entrenamientos, logró mejorar su rendimiento y se ubicó 16° en la segunda práctica libre, disputada en un circuito urbano que presentó varios inconvenientes.

En la FP1, Colapinto cerró una vuelta de 1:36.758 y quedó último, a más de un segundo de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien se ubicó 12° con 1:35.589. La sesión fue liderada por Charles Leclerc (Ferrari) con un tiempo de 1:34.802.

El pilarense mostró un avance en la FP2, donde marcó 1:34.824 y se acercó nuevamente al registro de Gasly, que terminó 12°. Sin embargo, una bandera roja lo obligó a abortar su intento final y le impidió seguir mejorando. Lando Norris (McLaren) fue el más rápido de la tanda con 1:33.602.

Las segundas prácticas estuvieron atravesadas por dos interrupciones debido a una alcantarilla floja que generó preocupación en la dirección de carrera. La actividad se detuvo en dos oportunidades y acumuló más de diez minutos de pausa.

La Fórmula 1 continuará este viernes con la FP3 desde las 21.30 (hora argentina). La clasificación se correrá a la 1.00 del sábado, mientras que la carrera principal del domingo tendrá su inicio también a la 1.00 y será a 50 vueltas.

Con información de Infobae.