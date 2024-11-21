¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 07:01

Gustavo Valdés recorrió el puerto JNPA en Mumbai y avanzó en acuerdos de cooperación portuaria para Corrientes

Corrientes: se desprendió mampostería de la escuela Belgrano e hirió a un niño de 11 años

Corrientes: comenzó el juicio por el homicidio del hijo de un ex jefe de Policía

Valdés anunció el cronograma de pagos para trabajadores estatales

Impactante caso en Corrientes: detectaron gusanos en la cabeza de una niña

Plus municipal Corrientes: el martes 25 de noviembre comienza el pago con aumento

El Presupuesto 2026 de Corrientes ingresó al Concejo Deliberante y contempla un gasto de $184.892 millones
 

Últimas noticias

