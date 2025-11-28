Se juega la final de la Libertadores con protagonismo correntino

Flamengo y el Palmeiras se enfrentarán este sábado, en la gran final de la Copa Libertadores, competición que terminará por séptima edición consecutiva en manos de un equipo brasilero.

El encuentro se jugará desde las 18 hs. en el Estadio Monumental de Lima, Perú, que tiene capacidad para 80 mil espectadores, y contará con el arbitraje del argentino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Héctor Paletta.

Uno de los grandes protagonistas de la final será el correntino José Manuel López, titular en los partidos claves que le permitieron a Palmeiras llegar a la gran final.

El delantero de 24 años no pasa por su mejor momento en el elenco brasileño. Bajó su rendimiento, no puede convertir y fue criticado por su propio entrenador, Abel Ferreira.

El Flaco acumula nueve partidos sin poder marcar un gol. Su último tanto fue ante el Red Bull Bragantino, en la goleada 5-1 por la fecha 28 del Brasileirao, el pasado 15 de octubre.

Es su sequía más larga desde 2023, aunque en aquel entonces era suplente y no gozaba de muchos minutos. En la presente temporada, el atacante de 24 años disputó 61 partidos, en los que hizo 23 tantos, producción que le permitió ser convocado por Lionel Scaloni a la selección Argentina.

Su actual DT, Abel Ferreira fue muy crítico con el rendimiento del jugador nacido en la ciudad correntina de San Lorenzo: "Es un tema que hablaré con él personalmente. Lo que yo pido es una cosa, y lo que él está haciendo es otra. Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo. En lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás".

“En lugar de correr hacia adelante, corre hacia atrás. Si va a correr hacia atrás, es mejor poner a Mauricio o Facundo Torres. Es un delantero centro, no un armador. El entrenador tiene la táctica, pero la decisión es del jugador", agregó y dejó en duda su titularidad en el trascendental encuentro de este sábado.

Como llegan

Flamengo tuvo que atravesar un camino muy complicado para llegar a la final, ya que terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito de Ecuador y Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque el eliminado fue el equipo argentino por diferencia de gol.

Ya en las instancias de eliminación directa, los dirigidos por el brasilero Filipe Luis vencieron 2-0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4-2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1-0 a Racing en semis.

En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue su arquero Agustín Rossi, clave en los penales ante el “Pincha” y protagonista con muy buenas atajadas frente a la “Academia”.

Palmeiras, por su parte, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero en su zona con 18 puntos sobre 18 posibles. Como si esto fuera poco, en octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4-0 a Universitario de Perú y 5-2 a River, respectivamente.

Su momento más complicado se dio en las semifinales, luego de la derrota 3-0 en la ida ante Liga de Quito, aunque en la vuelta y como local el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira tuvo una actuación perfecta para conseguir una histórica goleada 4-0 que le permitió revertir la historia.

Histórico

Palmeiras y Flamengo disputan una final de campeonato oficial por quinta vez en la historia: Flamengo ganó las dos primeras (Copa Mercosul 1999 y Supercopa do Brasil 2021) y Palmeiras ganó las dos más recientes (Libertadores 2021 y Supercopa do Brasil 2023).

El ganador de esta final hará historia, ya que se convertirá en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. El Flamengo lo consiguió en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.