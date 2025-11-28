Regatas ganó el Circuito Regional 2025

Regatas Corrientes se adueñó de la XIV edición del Circuito Regional 2025 de natación al ganar las tres etapas que se disputaron.

La competencia, que este año debió acortar su calendario por la caída del techo en el estadio del club Remero que obligó al cierre del natatorio por unos meses, contó a lo largo de la temporada con la participación de 21 clubes de toda la región.

La última etapa se disputó el pasado fin de semana y Regatas volvió a liderar la tabla por equipos quedándose con el primer lugar en el podio general de la temporada con 3.018 puntos a lo largo de los tres eventos. En segundo lugar, terminó Natalú de Formosa, quien también fue segundo en la clasificación final con 1386 puntos, y completando el podio estuvo Regatas Resistencia con 1100 en total.

Además, también participaron CEF N°6 y Tenis Club de Oberá, Capri de Posadas, Itatí, Náutico y Caza y Pesca de Formosa, Dirección de Deportes de Apóstoles, ACUAA de Curuzú Cuatiá, Adelante, Tenis Club e Independiente de Reconquista, Tenis Club y San Martín de Corrientes, CUNE de Resistencia, Medley de Alem, Auto Moto Kart de San Vicente, Gimnasio Delfina y Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos.