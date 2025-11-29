Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto vivió otra jornada difícil en el Gran Premio de Qatar, donde no logró encontrar ritmo ni en la sprint ni en la clasificación para la carrera principal del domingo.

El argentino terminó 20° en la prueba corta y tampoco pudo recuperarse en la qualy. Con un registro de 1:21.137, quedó a 0.456 de su compañero Pierre Gasly, quien sí avanzó a la Q2 con el tiempo de corte y luego sorprendió al meterse en la Q3. Gasly largará 9° este domingo tras marcar su mejor vuelta en 1:20.477.

Colapinto se mostró autocrítico al analizar su rendimiento: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Triste porque creo que fue todo mío”.

La sesión también dejó nombres inesperados en el fondo del clasificador. Lewis Hamilton partirá 18°, apenas por delante de Colapinto y Esteban Ocon, mientras que Yuki Tsunoda quedó eliminado por apenas 0.080 y largará 16°.

La carrera principal, prevista a 57 vueltas, se disputará este domingo desde las 13.