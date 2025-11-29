Se reprogramó el partido entre Comunicaciones y Amancay

El partido que debían jugar Comunicaciones de Mercedes y Amancay de La Rioja por la Liga Argentina de Básquetbol este sábado se postergó un día. Por lo tanto, recién se enfrentarán este domingo, a partir de las 21.30 hs. en la ciudad del interior correntino.

La agenda de partido que dio a conocer la Asociación de Clubes (AdC) tenía un error. Amancay debía jugar este sábado en Mercedes y recién el martes 2 de diciembre en Resistencia frente a Villa San Martín.

Comunicaciones aceptó la corrección y de esa forma Amancay disputará los dos partidos con una diferencia de 48 horas, evitando los gastos que ocasionarían extender la gira por un día.

Comunicaciones llega a este compromiso tras vencer el miércoles a Hindú de Córdoba por 71 a 61 y, previamente, había caído el lunes frente a Sportivo Suardi por 85 a 78.

El conjunto mercedeño se ubica tercero en la Conferencia Norte, con un registro de cinco victorias y dos derrotas.

Su rival, Amancay, que la temporada pasada eliminó a Comu en los playoffs, marcha octavo, con cuatro triunfos y tres caídas.

En su última presentación, se impuso como local ante Santa Paula de Gálvez por 66 a 62.

Al igual que Comunicaciones, el conjunto riojano realizó varios cambios respecto a la temporada anterior y se encuentra en proceso de consolidar su funcionamiento colectivo, buscando el estilo de juego que propone su DT, Albornoz.

Los árbitros designados para este encuentro son Gustavo D’Anna y Ariel Mudski, mientras que el comisionado técnico será Luis Manuel Duarte.

El valor de las entradas se fijó en $6.000 la general y 3000 para jubilados.