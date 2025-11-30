†
RICARDO TEODORO GIMENEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 28/11/2025. El 28 de noviembre falleció en la ciudad de Corrientes Ricardo T. Giménez. Damos gracias a Dios por su vida y rogamos por su eterno descanso. Sus hijos, nietos y bisnietas.
Por El Litoral
