¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Farmar Código Procesal Penal Federal Congreso
Farmar Código Procesal Penal Federal Congreso
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

RICARDO TEODORO GIMENEZ

Por El Litoral

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 00:00

RICARDO TEODORO GIMENEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/11/2025. El 28 de noviembre falleció en la ciudad de Corrientes Ricardo T. Giménez. Damos gracias a Dios por su vida y rogamos por su eterno descanso. Sus hijos, nietos y bisnietas.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD