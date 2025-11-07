Urne recibe a Oeste de Buenos Aires por el Argentino Juvenil

En la búsqueda de su primera victoria en el Campeonato Argentino Juvenil 2025, el seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) recibirá este sábado a su par de Oeste de Buenos Aires.

El encuentro corresponde a la Zona Ascenso 3 se disputará desde las 16, en cancha de Curne (Resistencia) con el arbitraje de Juan Moyano.

En al primera fecha, hace un semana, Nordeste perdió en su visita a San Juan 38 a 24, mientras que Oeste empató con Entre Ríos en 24 puntos.

Esta será la última jornada previo al Concentrado que se disputará del 16 al 23 de noviembre en San Juan Rugby Club, en donde se llevará a cabo la tercera fecha, semifinales y finales.

Los quince titulares que dispuso Genaro Carrió para la segunda presentación de Nordeste son: Gonzalo Gutiérrez, Lautaro Vargas y Yoshitari; Felipe Prieto y Juan Moreyra; Artemio Brianti, Ángel Segovia y Bautista Yaya; Tomás Miró y Joaquín Cocomarola; Benicio Paterlini, Sebastián Arreseygor, Jeremías Bieski, Joaquín Meza y Facundo Solari.