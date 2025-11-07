¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Automovilismo

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la Fórmula 1 en 2026

El comunicado se dio en la antesala al GP de San Pablo.

Por El Litoral

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 11:19

El piloto argentino fue oficializado por Alpine a través de un comunicado que publicó la escudería. Franco Colapinto, de 22 años, tendrá contrato para todo 2026 y seguirá junto a Pierre Gasly en la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El anuncio se realizó a las 10:43, un horario elegido especialmente por la escudería, ya que combina los números de los monoplazas de Gasly (10) y Colapinto (43).

"Estoy muy agradecido a Flavio Briatore y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", expresó el argentino en sus primeras palabras tras la comunicación, en la previa del Gran Premio de San Pablo.

"Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo", finalizó.

