Corrientes: dónde retirar la nueva tarjeta Mbareté y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes anunció que a partir del próximo lunes 10 de noviembre comenzará la distribución de los nuevos plásticos correspondientes a la Tarjeta Mbareté en el interior provincial.

Este programa social permite a las personas empadronadas que no cuentan con cobertura social y que residen en Corrientes acceder a la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias adheridas.

Requisitos y puntos de retiro

La cartera sanitaria provincial indicó que los beneficiarios deberán acercarse a los hospitales o centros de salud de referencia de su localidad para retirar las nuevas tarjetas.

Para concretar la entrega, se exige la presentación de la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

La tarjeta Mbareté vieja.

Las autoridades especificaron que la entrega de la nueva tarjeta solo se realizará al titular del beneficio.

Cabe recordar que, en la ciudad de Capital, el proceso de distribución de los nuevos plásticos se inició en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y posteriormente se completó en la sede del Ministerio de Salud Pública.