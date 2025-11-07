Pingüinos y Regatas se adelantaron en las semifinales del Cuadrangular

Con triunfos de Pingüinos y Regatas se pusieron en marcha las series semifinales del torneo Oficial de básquetbol en la ciudad de Corrientes.

Los mejores de la fase regular ganaron sus respectivos partidos en el inicio del Cuadrangular Final que se desarrolla en el estadio Mariano Andino Igarzabal del Club Básquetbol Córdoba y la próxima semana buscarán definir sus respectivas series.

Pingüinos, primero en la etapa clasificatoria, debió esforzarse para vencer a Colón 64 a 54 en un partido con mucho roce físico y que recién se definió en el último capítulo cuando el equipo de la banda negra estableció un parcial de 17 a 9.

Luciano Cárdenas con 19 puntos y Alexander Fernández con 11 fueron los principales goleadores en el equipo conducido por Carlos Villalba (Junior). Mientras que la figura en Colón resultó el interno Jorge Herrera con 21 puntos. El segundo mejor anotador fue Blas Fornies con 12.

En el equipo que tiene como entrenador a Mario Fornies fue descalificado, por doble falta técnica, Lucas Monzón y se retiró lesionado Thiago Romero.

En la otra llave semifinal, Regatas le ganó a El Tala 85 a 72. El cuarto inicial, que tuvo una gran efectividad, favoreció a El Tala 27 a 25. En tanto que la reacción de Regatas llegó en el segundo (25 a 17) y en el tercero (19 a 11).

Los principales goleadores del Fantasma fueron Exequiel Lezcano con 18 puntos, Juan Cruz Ferreyra y Benjamín Marcó, estos dos últimos con 13 puntos cada uno. Los destacados en la ofensiva de El Tala resultaron José I. Coutada y Facundo Mareco con 17 puntos cada uno.

Las revanchas se jugarán el jueves 13, siempre en cancha de Córdoba. A las 21 jugarán Colón - Pingüinos y desde las 22.30 lo harán El Tala - Regatas.

Colón y El Tala necesitan la victoria par forzar sus respectivas series a un tercer y decisivo encuentro.

Copa Desagastizabal

La Copa Jorge Desagastizabal, que la disputan los equipos ubicados del quinto al octavo lugar de la fase clasificatoria, vivió su primera jornada de semifinales. Juventus le ganó como visitante a Córdoba 60 a 59, mientras que Hércules derrotó como local a San Martín 66 a 64.

Las revanchas se jugará el miércoles 12, invirtiéndose las localias.