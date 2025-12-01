Copa Libertadores 2026: por qué la única esperanza de River para clasificar es Boca

River perdió ante Racing, quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 y ahora su única posibilidad de jugar la próxima Conmebol Libertadores depende de que se libere un cupo, algo que sucedería si el campeón del campeonato es nada más ni menos que Boca.

La Tabla Anual parecía ser el camino más sencillo para meterse en el máximo certamen continental, pero el equipo de Marcelo Gallardo sumó apenas cuatro puntos de los últimos 24 en la fase regular y perdió todo el margen que tenía en el acumulado, que terminó con Rosario Central (66), Boca (62) y Argentinos (57) en los primeros puestos, por delante de River (53).

Luego, como había perdido la posibilidad de clasificarse mediante el Torneo Apertura (cayó en cuartos con Platense) y la Copa Argentina (fue eliminado en semifinales por Independiente Rivadavia), el Clausura era la última chance para meterse directo en fase de grupos.

No obstante, el Millonario perdió por 3 a 2 ante la Academia en Avellaneda y se despidió de esa posibilidad.

El Millonario finalizó, entonces, en zona de Conmebol Sudamericana, pero tiene una chance de meterse en la Fase 2 del máximo certamen continental: el Xeneize debe ser el campeón del Clausura. Eso liberaría un cupo y le daría al conjunto de Núñez la posibilidad de jugar la Libertadores, empezando en la fase previa, lugar que hoy ocupa Argentinos.

La única opción que tiene River para clasificarse a la Libertadores 2026

Luego de un semestre para el olvido, River tan solo puede aspirar a jugar la fase previa de la Libertadores 2026, empezando en la Fase 2. ¿Y qué tiene que pasar para eso? Que Boca se quede con el último gran título del año.

Si no es el caso, el conjunto de Núñez se perderá la Libertadores por primera vez desde 2014 y jugará la Conmebol Sudamericana por primera vez en más de una década (2015, su última participación), torneo para el que ya tiene el cupo asegurado.

Espn