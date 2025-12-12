Curupay y Sportivo definen la Copa de la Liga Correntina

La Copa de la Liga, el segundo torneo del año en el fútbol capitalino, se definirá este sábado cuando se enfrenten Curupay y Sportivo. La final se jugará desde las 17, en cancha de Boca Unidos, con el arbitraje de Sebastián Azcona.

El campeón del certamen que reunió a equipos de Primera A y B clasificará al torneo Provincial 2026 y disputará frente a Mandiyú, campeón del Oficial, el Trofeo de Campeones 2025.

En el caso de terminar empatado el partido después de los 90 minutos, se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para definir al campeón.

Curupay, dirigido por Walter Zacarías, llega invicto a la definición. Se quedó con el primer lugar del Grupo B con 5 triunfos y 1 empate.

En cuartos de final eliminó a Mburucuyá después de empatar en 1 tanto y vencer en los tiros desde el punto del penal 4 a 1. Mientras que en semifinales derrotó a Lipton 1 a 0.

El camino de Sportivo, que cuenta con la conducción técnica de Darío Fucz, marca que ganó el Grupo C con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota.

En la ronda de cuartos de final, el albiverde dejó en el camino a Sacachispas 2 a 1 y en semifinales dio cuenta de Empedrado. El partido terminó empatado en 2 goles y en los penales se impuso 4 a 3.

A lo largo del torneo, Curupay se mostró con una estructura sólida. Disputó 8 partidos, solamente recibió un gol y allí radica su ilusión de campeonar para volver a la senda del festejo.

El Maderero logró el tricampeonato en el 2018, en el 2021 bajó de categoría y en el 2024 volvió a la Primera A.

La racha de festejos para Sportivo es más larga. El último título lo consiguió en el 2023 cuando ganó el Apertura. Este sábado buscará cortar 22 años sin un título en la máxima categoría.

Ingresos

Los simpatizantes de Curupay ingresarán al Complejo Leoncio Benítez del Club Boca Unidos por el acceso que da sobre la RN 12, mientras que los hinchas de Sportivo lo harán por la calle Trento.

Las entradas se podrán adquirir en las boleterías ubicadas en los mismos sectores designados. El costo del boleto se fijó en $4.000