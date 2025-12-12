Goya: el Pediátrico y el Hogar de Niños recibieron regalos y la visita de Papá Noel

Una iniciativa solidaria impulsada por la Policía fortaleció el espíritu navideño. El personal de la Comisaría Primera de Goya, realizó una colecta de juguetes y los entregó en el Hospital Pediátrico y en el Hogar de Niños. Un efectivo caracterizado como Papá Noel llevó alegría y sonrisas a los más chicos.

Emotiva entrega de juguetes

Durante los últimos días, el personal policial entregó los regalos reunidos al Hospital Pediátrico y al Hogar de Niños, dos espacios donde el gesto tuvo un impacto especial. La visita incluyó una sorpresa que despertó sonrisas y emoción, uno de los efectivos se presentó caracterizado como Papá Noel, generando un clima de alegría entre los chicos internados y aquellos que residen en la institución.

El momento estuvo marcado por fotos, risas y una cálida recepción por parte de las familias, el personal de salud y los trabajadores del hogar, quienes destacaron la importancia de este tipo de acompañamiento en fechas tan sensibles.

Desde la fuerza policial señalaron que estas iniciativas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad, acompañar a las familias y promover el espíritu navideño. Además, la Comisaría Primera agradeció el compromiso de todo su personal, cuya colaboración hizo posible una jornada cargada de solidaridad y esperanza.