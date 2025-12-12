Autos de alta gama secuestrados

Un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- fueron secuestrados por la Justicia. Habían sido encontrados durante el allanamiento a la mansión de Villa Rosa, Pilar, cuya propiedad se atribuye a presuntos testaferros del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los vehículos están en un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó secuestrarlos y tasarlos.

Entre los autos encontrados, hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe. Otros vehículos de colección fueron identificados con su número de patente y los investigadores aún estaban intentando establecer qué modelos eran.

La mansión fue allanada ayer en la localidad bonaerense de Pilar.