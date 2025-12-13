¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

violencia de género Ministerio de Salud Pública de Corrientes yarará
CAPITAL

Operativos policiales en Corrientes: demoraron a varias personas durante la madrugada

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad en el marco de tareas de prevención. La mayoría de los demorados tendrían antecedentes delictivos.

 

Por El Litoral

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 18:59

En el marco de operativos policiales de prevención en Corrientes, se demoraron a varias personas durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre, en distintos sectores de la ciudad capital.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 3.15 entre las calles 25 de Mayo y Tucumán, donde fue demorado un hombre mayor de edad que, según las primeras averiguaciones, contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Minutos más tarde, por Necochea y Fragata Hércules, los policías demoraron a una persona de 36 años, quien también registraría antecedentes delictivos.

Cerca de las 5.15, entre calles Lisandro Segovia y La Pampa, la Policía identificó y demoró a otros dos hombres mayores de edad. De acuerdo a la información aportada por el Sistema Integral de Seguridad 911, habrían intentado ingresar a un domicilio.

Finalmente, alrededor de las 5.45, en la zona de Junín y Catamarca, fue identificado y demorado otro joven de 25 años.

En todos los casos, las personas fueron trasladadas a las comisarías correspondientes, donde se continuaron los procedimientos y se evaluó su situación legal.

 

