Operativos policiales en Corrientes: demoraron a varias personas durante la madrugada

En el marco de operativos policiales de prevención en Corrientes, se demoraron a varias personas durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre, en distintos sectores de la ciudad capital.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 3.15 entre las calles 25 de Mayo y Tucumán, donde fue demorado un hombre mayor de edad que, según las primeras averiguaciones, contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Minutos más tarde, por Necochea y Fragata Hércules, los policías demoraron a una persona de 36 años, quien también registraría antecedentes delictivos.

Cerca de las 5.15, entre calles Lisandro Segovia y La Pampa, la Policía identificó y demoró a otros dos hombres mayores de edad. De acuerdo a la información aportada por el Sistema Integral de Seguridad 911, habrían intentado ingresar a un domicilio.

Finalmente, alrededor de las 5.45, en la zona de Junín y Catamarca, fue identificado y demorado otro joven de 25 años.

En todos los casos, las personas fueron trasladadas a las comisarías correspondientes, donde se continuaron los procedimientos y se evaluó su situación legal.