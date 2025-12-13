Murió Héctor Alterio: las cinco películas inolvidables de su carrera

Héctor Alterio, que murió este sábado a los 96 años, fue una de las figuras fundamentales del cine argentino y español, con una carrera que abarca más de medio siglo y una filmografía que ha dejado huella en la historia del séptimo arte. Su versatilidad y profundidad interpretativa han marcado a generaciones de espectadores y cineastas. A continuación, se presenta un recorrido por cinco de sus películas inolvidables, obras que definieron su carrera y se convirtieron en hitos del cine internacional.

La tregua (1974): el primer gran hito internacional.

una película argentina de drama romántico dirigida por Sergio Renán y basada en la novela homónima de Mario Benedetti. Este filme fue la primera producción argentina nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

Cría cuervos (1976): la consolidación en el cine español.

Alterio se integró al cine español con Cría cuervos, un drama psicológico dirigido y escrito por Carlos Saura.

El crimen de Cuenca (1980): denuncia y memoria histórica.

En 1980, Alterio asumió el papel del juez Emilio Isasa en El crimen de Cuenca, una película dirigida por Pilar Miró que reconstruye uno de los casos judiciales más controvertidos de la historia española. El filme, basado en hechos reales, narra la desaparición en 1910 del pastor José María Grimaldos, conocido como “El Cepa”, en el pueblo de Osa de la Vega, provincia de Cuenca.

La historia oficial (1985): el reconocimiento internacional.

Estrenada en 1985 bajo la dirección de Luis Puenzo, La Historia Oficial representa uno de los mayores logros en la carrera de Alterio y en la cinematografía argentina. Escrita por Puenzo y Aída Bortnik, la película cuenta con un elenco encabezado por Alterio y Norma Aleandro, junto a Hugo Arana, Guillermo Battaglia, Chela Ruiz, Patricio Contreras y Chunchuna Villafañe. La trama se sitúa en la Argentina de la posdictadura.

Caballos salvajes (1995): una frase que está en la memoria colectiva.

En 1995, Alterio regresó al cine argentino con Caballos salvajes, una road movie dirigida por Marcelo Piñeyro que combina acción y drama.

El hijo de la novia (2001): el drama familiar que fue un boom de taquilla.

Una película argentina de drama y romance estrenada en 2001, dirigida por Juan José Campanella y escrita junto a Fernando Castets.