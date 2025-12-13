Chile elige presidente con el conservador Kast como favorito

En medio de las compras navideñas y las fiestas de graduación que estos días se ven cerca de las sedes de las universidades de Santiago, los chilenos se preparan para elegir este domingo al próximo presidente del país, en una elección que, según los pronósticos, podrían marcar el giro a la derecha más extrema desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Más de 15,7 millones de chilenos están empadronados para elegir al sucesor del socialdemócrata Gabriel Boric entre dos candidatos que están en las antípodas ideológicas: el ultraconservador José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara, parte de la amplia coalición de gobierno de izquierda y centroizquierda.

Jara ganó la primera vuelta del 16 de noviembre con algo más de 3,4 millones de votos (el 26,8%), apenas 380.000 votos por encima de Kast (23,9%). Y todas las encuestas prevén ahora una victoria del ex diputado, que se presenta por tercera vez a la presidencia de Chile.

Kast recibió en la misma noche de la elección de noviembre el apoyo de Evelyn Matthei, candidata de la derecha más moderada y tradicional, y Johannes Kaiser, del ala más radical y libertaria, abierto defensor de Pinochet. Entre los tres sumaron más del 50% que le asegura la victoria.

Pero además, es posible que el candidato opositor coseche al menos parte de los votos que obtuvo Franco Parisi, quien sorprendió en noviembre con un 19,7% (más de 2,5 millones de votos) y quedó en tercer lugar.

El líder del Partido de la Gente, un populista de derecha que aparecía en un lejano quinto lugar en los sondeos, se convirtió en una figura central. Ahora llamó a sus seguidores a anular el voto –que por primera vez es obligatorio para una elección presidencial en Chile desde el fin de la dictadura- pues no se identifica con ninguno de los dos candidatos, a quienes ubica en los dos extremos del arco político.

Todas las encuestas publicadas antes del inicio de la veda electoral, hace dos semanas, y las que circulan de manera clandestina, pronostican una clara victoria de Kast, aunque la incógnita está en el margen del triunfo.