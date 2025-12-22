Boca será cabeza de serie en el sorteo de la Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma definitiva y la Conmebol oficializó los bombos para el sorteo de la fase de grupos, cuando ya están confirmados 46 de los 47 equipos participantes.
En ese escenario, Boca aparece como el único club argentino que será cabeza de serie, integrando el Bombo 1 del máximo certamen continental.
Los representantes de la Asociación del Fútbol Argentino estarán distribuidos en todos los bombos. Estudiantes de La Plata y Lanús compartirán el Bombo 2, mientras que Rosario Central formará parte del Bombo 3.
En tanto, Independiente Rivadavia y Platense ocuparán un lugar en el Bombo 4, reservado para los equipos de menor coeficiente y los que provengan de las fases preliminares.
En lo más alto de la grilla, Boca compartirá el Bombo 1 con potencias como Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil, además de Peñarol y Nacional de Uruguay, Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador. Este lugar privilegiado le permitirá al “Xeneize” evitar a los principales candidatos en la fase inicial del torneo.
El Bombo 2, donde estarán Estudiantes y Lanús, tendrá también a equipos de peso como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño, lo que anticipa posibles grupos exigentes.
Por su parte, el Bombo 3 contará con Rosario Central junto a clubes como Junior de Colombia, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe, mientras que el Bombo 4 incluirá a Platense, Independiente Rivadavia y cuatro equipos surgidos de las fases previas.
En ese camino aparece Argentinos Juniors, que iniciará su participación en la Fase 2 de las preliminares. Si el “Bicho” logra superar a Barcelona de Ecuador y luego avanza en la Fase 3, se meterá en la fase de grupos y pasará a integrar el Bombo 4, completando así la nómina de equipos argentinos en la Libertadores 2026.
Todos los bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1
Boca
Flamengo
Palmeiras
Peñarol
Nacional de Uruguay
Liga de Quito
Fluminense
Independiente del Valle
Bombo 2
Estudiantes de La Plata
Lanús
Corinthians
Libertad de Paraguay
Bolívar
Cruzeiro
Cerro Porteño
Universitario de Perú
Bombo 3
Rosario Central
Junior de Colombia
Universidad Católica de Chile
Independiente Santa Fe
Always Ready
Coquimbo Unido
Deportivo La Guaira
Cusco
Bombo 4
Platense
Independiente Rivadavia
Universidad Central de Venezuela
Mirassol
Fase previa
Fase previa
Fase previa
Fase previa