El SMN levantó el alerta en Corrientes: cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad

Luego de dos jornadas críticas marcadas por precipitaciones intensas que paralizaron la ciudad de Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el cese de los alertas por tormentas fuertes para la región. No obstante, el organismo advirtió que la inestabilidad persistirá de forma leve durante las próximas horas, mientras el termómetro iniciará un ascenso constante hacia el fin de semana.

Para la madrugada de este martes, todavía se mantiene una probabilidad de lluvia del 70%, con una tendencia a la mejora hacia la tarde, aunque podrían registrarse chaparrones aislados. La humedad, sumada a la saturación de los suelos, mantendrá el ambiente pesado y caluroso.

Navidad calurosa y con nubes

El pronóstico extendido indica que el miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) el cielo se presentará mayormente nublado. Hacia la tarde-noche, existe una baja probabilidad de tormentas aisladas, con vientos predominantes del sector Norte que elevarán la temperatura máxima hasta los 35 grados.

Para el jueves de Navidad, se prevén condiciones similares: una jornada calurosa donde no se descartan algunas precipitaciones dispersas durante el día, aunque sin la intensidad del temporal reciente.

Balance de los 300 milímetros

Las autoridades municipales ratificaron que la ciudad registró un acumulado de 300 milímetros en apenas 30 horas, un volumen de agua extraordinario que colapsó el sistema de transporte público y generó graves inconvenientes en los desagües pluviales.

Como consecuencia de esta emergencia hídrica: