Banco de Corrientes: cómo acceder al 40% de descuento en las compras de fin de año

Con el objetivo de incentivar el consumo y facilitar las compras de fin de año, el Banco de Corrientes puso en marcha la promoción “Súper Fiestas”. La iniciativa, que comenzó a regir este lunes, ofrece importantes descuentos en rubros esenciales como supermercados, carnicerías y bodegas, en una red de comercios adheridos en toda la provincia.

La propuesta estará vigente los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre. Los clientes pueden obtener hasta un 40% de ahorro bajo una modalidad combinada: un 10% de reintegro sin tope con tarjetas de débito o crédito, y un 30% adicional si el pago se realiza a través de la billetera MÁS BanCo MODO.

Detalles del reintegro y topes

Para aprovechar al máximo el beneficio, los usuarios deben tener en cuenta el sistema de acreditación:

Reintegro del 30% (MODO): Tiene un tope de $30.000 por cuenta y se acredita de forma inmediata en la cuenta favorita seleccionada en la app.

Reintegro del 10% (Banco): No tiene tope. Si se paga con débito, se refleja al mes siguiente en la caja de ahorro; si es con crédito, aparece en el próximo resumen.

Desde la entidad destacaron que esta acción busca fortalecer la actividad comercial en un periodo de alta demanda, permitiendo que el descuento impacte directamente en el presupuesto de los hogares correntinos.

“Especial Fiestas” de cara a Reyes

Una vez finalizada la etapa de alimentos, el BanCo continuará con la segunda fase de su campaña, esta vez enfocada en la regalería para el Día de Reyes.

Los días 3 y 4 de enero de 2026, la promoción ofrecerá hasta un 40% de reintegro y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. En este caso, el beneficio se divide en un 20% sin tope con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, y un 20% extra (con tope de $20.000) pagando con MODO. Los rubros incluidos abarcan jugueterías, librerías, indumentaria, zapaterías y bicicleterías, entre otros.