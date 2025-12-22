Temporal en Corrientes: hay más de 150 evacuados asistidos en dos escuelas capitalinas

Luego del intenso temporal y más de 300 milímetros de lluvia caídos en la ciudad de Corrientes, la Municipalidad y el Gobierno informaron que se asisten a más de 150 personas en las escuelas N.º 275 y N.º 345.

El gobernador Juan Pablo Valdés, que recibió este lunes al intendente de la ciudad, Claudio Polich, señaló que la Capital y las localidades de Empedrado, San Luis del Palmar, El Sombrero y Derqui son las zonas que presentan mayores complicaciones.

En la ciudad de Corrientes, el desborde de los canales pluviales obligó a la apertura de centros de evacuados. Actualmente, más de 150 personas reciben asistencia integral —salud, alimentación y refugio— en las escuelas Nº 275 y Nº 345. "Estamos trabajando para resolver lo más rápido posible la situación junto a los ministerios y la DPEC", afirmó Valdés, quien pidió a la ciudadanía "no perder las esperanzas".

Colapso de canales y obras complementarias

Por su parte, el jefe comunal capitalino brindó detalles técnicos sobre el anegamiento: "La ciudad tolera entre 40 y 45 mm para funcionar bien, pero los valores extraordinarios de las últimas horas hicieron colapsar los canales". Según Polich, barrios como San Ignacio, La Olla, Costa Esperanza y Pirayuí son los que presentan mayores urgencias.

El intendente subrayó la necesidad de ejecutar obras de infraestructura complementaria para descomprimir la cuenca del Pirayuí, que actualmente trabaja a sección llena. En paralelo, destacó el esfuerzo de los empleados municipales en las tareas de limpieza de desagües para facilitar el escurrimiento en avenidas y calles principales.

Asistencia sanitaria y conciencia ciudadana

Mientras la provincia envía módulos alimentarios, chapas y colchones a los puntos críticos, el Municipio reforzó la atención de salud en varios Centros Integradores Comunitarios (CIC) para asistir a quienes presenten inconvenientes médicos derivados del temporal.

Hacia el final del encuentro, Polich lanzó un fuerte pedido a la comunidad: no sacar la basura. "El suelo está saturado de agua y vamos a seguir tres o cuatro días más con estas inclemencias. Todos tenemos que colaborar para no afectar al resto", insistió el intendente, solicitando además reducir la circulación vehicular al mínimo para evitar que el oleaje del tránsito ingrese a los domicilios anegados.