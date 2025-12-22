Fijaron la fecha de inicio para el Federal A 2026

El torneo Federal A de fútbol 2026 dará inicio en marzo y contará con la participación, en principio, de 37 clubes.

Durante la ceremonia de sorteo para las principales categorías del ascenso (Primera Nacional y B Metropolitana), desde el Consejo Federal informaron que el Federal A dará inicio en marzo de 2026, sin una fecha precisa pero sí quedó determinado que concluirá el 10 de diciembre.

Boca Unidos es uno de los 33 equipos habilitados para disputar una nueva temporada en la tercera categoría del fútbol argentino.

Quedan por conocerse los cuatro nombres de los clubes que llegarán desde el Regional Federal Amateur donde todavía hay dos equipos correntinos en competencia: Mandiyú y San Lorenzo de Monte Caseros.

Para el Federal A 2026 se mantendrá el esquema dispuesto para los ascensos y descensos: dos conjuntos subirán de forma directa a la Primera Nacional y cuatro conjuntos bajarán al Regional Federal Amateur 2027.

En cuanto al formato, será similar al de la última temporada. Se mantendrá el esquema de cuatro zonas, las cuáles se definirán cuando concluya el Regional Federal Amateur.

En el 2025, Boca Unidos integró la Zona 4 de la Primera Fase junto a Sarmiento de La Banda, San Martín de Formosa, Atlético Rafaela, Juventud Antoniana de Salta, Mitre de Posadas, Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte de Posadas que perdió la categoría.

