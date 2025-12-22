Corrientes: declaran culpable a un clan familiar por doble homicidio en el barrio Santa Teresita

El Tribunal de Juicio de Corrientes dictó este lunes el veredicto de responsabilidad contra tres integrantes de una familia acusados por el violento episodio ocurrido en el barrio Santa Teresita.

Los jueces declararon culpables a Alejandro Honorio Alarcón, alias “Osito”; Jonathan Alejandro Alarcón y Verónica Elizabeth González por el doble homicidio de Lucas Adrián Romero y Mauricio Nahuel Rodríguez.

En la resolución, el tribunal integrado por los doctores Ana del Carmen Figueredo, Darío Ortiz y María Mercedes Leconte, decidió hacer lugar a la acusación alternativa planteada, calificando el hecho como Homicidio Simple (dos hechos) en concurso real. Asimismo, los tres condenados fueron declarados responsables por lesiones leves en perjuicio de otros dos hombres, Federico González y Víctor Romero.

Un absuelto y la integración del tribunal

Por otro lado, la Justicia determinó la inocencia de Matías Ramón Ezequiel Alarcón, quien fue declarado absuelto debido a la insuficiencia probatoria recolectada durante el debate oral y público. Cabe destacar que, debido a que Matías Alarcón era menor de edad al momento de los hechos, el tribunal contó con la participación especial de la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia, Carolina Macarrein.

El debate, que se llevó a cabo en la sala de la calle Plácido Martínez, contó con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo de la doctora Sonia Meza, mientras que la defensa técnica de los acusados estuvo en manos de los abogados Guillermo Rojas Busellato y Hugo Pedro Sandoval.

Expectativa por la condena

Tras la declaración de responsabilidad penal, el proceso judicial entra en su etapa final. El tribunal convocó a las partes para este martes 23 a las 8:30, momento en el que se llevará a cabo la audiencia de cesura de pena.

En dicha instancia, se conocerán los años de prisión que deberán cumplir "Osito" Alarcón, Jonathan Alarcón y Verónica González. El fallo es seguido de cerca por los vecinos del barrio Santa Teresita, zona que se vio conmocionada por el nivel de violencia del ataque que terminó con la vida de Romero y Rodríguez.