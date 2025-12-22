Taraguy visitará a Cardenales el 28 de marzo

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó el calendario para el Torneo del Interior (TdI) 2026. En la categoría A estará Curne, actual campeón del Regional NEA, mientras que Taraguy, subcampeón, disputará la Reválida para ingresar a la divisional B.

El cruce eliminatoria de Taraguy será como visitante frente a Cardenales de Tucumán, 8vo, del NOA, el sábado 28 de marzo de 2026. El ganador de este cotejo, disputará el TdI B.

Los otros cruces de Reválida serán: Jockey Club de Tucumán vs. Universitario de San Juan, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca vs. Neuquén RC y Tigres RC vs. Jockey de Venado Tuerto.

Una vez que estén los cuatro clasificados se determinarán las zonas para el certamen que comenzará durante el mes de abril.

En el 2025 el NEA no tuvo representantes en el Torneo del Interior B, mientras que en el 2024 los equipos correntinos de Taraguy y Aranduroga no pudieron superar la instancia de Reválida.

Torneo del Interior A

A pocos días del cierre del 2025 y con el grato recuerdo de la primera coronación en la historia de Marista RC en el Torneo del Interior, se confirmaron las zonas y el fixture para la edición venidera del TDI A. Al igual que este año, el certamen más federal del país se desarrollará de la misma manera mediante ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y principios de octubre. En la categoría A se dividirán 16 equipos en 4 zonas.

Curne, actual campeón, será el único representante de la Región NEA y formará parte de la Zona 2 junto a Tala de Córdoba, Estudiantes de Paraná y Urú Curé de Río Cuarto.

El debut del elenco chaqueño será el 28 de marzo cuando visite a Urú Curé. En la segunda fecha, sábado 25 de abril, será local de Estudiantes y concluirá la primera rueda el sábado 30 de mayo, nuevamente en Resistencia, jugando con Tala.

En la segunda rueda, el sábado 27 de junio, el elenco universitario visitará a Tala, el 25 de julio se presentará en Paraná para jugar frente a Estudiantes y el 1 de agosto será local de Urú Curé.