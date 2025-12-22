Los equipos correntinos se preparan para un cierre de año especial

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 tendrá un fin de año diferente. Se jugarán ocho partidos entre las fiestas y uno de ellos será el clásico correntino.

El calendario del máximo torneo de básquetbol en el país incluye encuentros durante los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre. Esta inédita circunstancia se debe a las ventanas de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027 y para cerrar la temporada un mes antes del pasado certamen.

El viernes 26, San Martín visitará a La Unión de Formosa. El cotejo dará inicio a las 21,30 en el Polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

Para San Martín será su segundo partido en 38 días. El plantel que conduce Gabriel Revidatti seguirá sin el reemplazo de Reginald Becton. La dirigencia del club ubicado en el barrio La Cruz trabaja para cubrir esa plaza lo antes posible. "Es difícil" que se concrete en lo que resta del año dijeron a El Litoral.

Luego de ese cotejo, llegará el primer clásico de la temporada. El lunes 29, a las 22.10, jugarán Regatas y San Martín en el estadio Raúl Argentino Ortíz pero con la localia para el Fantasma.

Regatas llegará a ese encuentro después de una buena gira por Capital Federal donde venció a San Lorenzo y Ferro Carril Oeste. El Fantasma también trabaja un conseguir un reemplazo para el dominicano Luis Santos y espera la recuperación del base Nicolás Aguirre.

Así se ubican

Los equipos correntinos aparecen entre los ocho mejores de la LNB 2025/26. Regatas,con un registro de 8 triunfos y 5 derrotas, aparece en el quinto lugar mientras que San Martín, con 7-5, respectivamente, se ubica en el octavo lugar.

El torneo es Liderado por Ferro Carril Oeste (11-3), en el segundo lugar aparece La Unión (11-5) y después están Obras y Oberá Tenis Club con la misma marca: 9-5.

Luego están: Regatas (8-5), Independiente de Oliva (9-6), Boca Juniors (10-7), San Martín (8-5), Peñarol de Mar del Plata (9-7), Gimnasia de Comodoro (8-7), Instituto de Córdoba (9-9) y Quimsa (7-7).

En el puesto trece aparece Platense (7-8) y lo siguen Unión de Santa Fe (6-9), San Lorenzo (5-9), Racing de Chivilcoy (5-9), Olímpico de La Banda (5-9), Atenas (5-12) y Argentino de Junín (1-14).

Partidos

Los juegos que restan disputarse en el 2025 por la Liga Nacional de Básquetbol son:

Viernes 26: Obras vs. Platense, La Unión vs. San Martín e Instituto vs. Atenas.

Sábado 27: Quimsa vs. Olímpico.

Domingo 28: San Lorenzo vs. Obras.

Lunes 29: Regatas vs. San Martín, Ferro vs. Boca y Racing vs. Argentino.