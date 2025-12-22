Lázaro Escalante practicará junto al entrenador del seleccionado argentino

Luego de un 2025 histórico, Lázaro Escalante ya proyecta el nuevo año y el primer objetivo es el Argentino de Ruta.

El ciclista de 15 años pertenece a una familia de larga tradición en este deporte y ha logrado y en poco tiempo logró posicionarse como una de las figuras con más proyección del litoral argentino.

Integrante constante en los podios nacionales de las competencias infantiles, en el 2025 se consagró campeón Argentino de Pista (Categoría 2010) en el Velódromo “Vicente Alejo Chancay” de San Juan.

Obtuvo el título en la prueba puntuable, una de las más exigentes del ciclismo de pelotón.

Con esta victoria, cortó una racha de 43 años sin títulos nacionales masculinos para Corrientes, devolviendo a su provincia a un lugar de relevancia en el ciclismo nacional.

A pesar de no haber podido asistir a todas las fechas del calendario por razones económicas, Lázaro hizo podio en todas las carreras donde se presentó durante 2025: fue 3º en Goya (Corrientes), 4º en Quimilí (Santiago del Estero) y 5º en Las Breñas (Chaco).

Además, también participó en competencias de la categoría Elite en las provincias de Chaco y Misiones. Debido a la falta de carreras para su edad en la zona, Lázaro compite contra ciclistas de mayor experiencia y trayectoria.

En ciudades como Resistencia, ya ha logrado victorias en esta categoría superior, ganándose el respeto de corredores consagrados que lo ven como una promesa seria del deporte.

Su objetivo inmediato es el Campeonato Argentino de Ruta 2026. Para llegar en óptimas condiciones, se trasladará a Rafaela, Santa Fe, para entrenar bajo la conducción técnica de Daniel Capella, entrenador de la Selección Argentina de Ciclismo.

Lázaro combina el legado de su apellido con una disciplina propia. Es un corredor que destaca por su lectura de carrera y su capacidad de esfuerzo ante las dificultades logísticas o económicas, apoyado siempre por su familia.