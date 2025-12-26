Midón, Zárate y Monzón abrirán la temporada en Buenos Aires

El primer Challenger de 2026 de la Argentina tiene su lista de jugadores confirmada y entre ellos aparecen los correntinos Lautaro Midón (foto), Carlos María Zárate e Ignacio Monzón.

El AAT (Asociación Argentina de Tenis) Challenger del Tenis Club Argentino (TCA), sede Palermo, del 11 al 17 de enero. Allí habrá al menos 12 argentinos y tendrá al semifinalista de Roland Garros, el italiano Marco Ceccchinato, como principal raqueta.

La temporada de tenis argentino comenzará el 11 de enero con la qualy del primer torneo del ATP Challenger Tour en el país.

El primer torneo profesional en Argentina será de categoría 50 y repartirá 63.000 dólares en premios. La final se jugará el sábado 17.

La lista de la clasificación al momento la lideran los argentinos Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi, quienes estarán a la espera de algún movimiento para poder ingresar al cuadro principal.

Midón (231 en el ránking de la ATP) ingresó de manera directa al cuadro principal. El correntino de 21 años cerró el 2025 siendo finalista en Temuco, Chile, y buscará en el nuevo año consolidarse en torneos de la categoría challenger.

En la clasificación del Challenger del TCA habrá otras jóvenes promesas nacionales que se están instalando en el circuito como Juan Estévez y el correntino Carlos María Zárate (20 años).

Zárate (612) tuvo un año de puro crecimiento en el circuito profesional y en el 2026 intentará seguir por ese camino.

Por su parte, Ignacio Monzón (737) también aparece en la lista de inscriptos para jugar la clasificación del challenger. El tenista correntino que el 5 de enero cumplirá 28 años cerró el 2025 disputando torneos Future en Argentina, Chile y Perú.

Mientras el primer certamen en el país será organizada por la Asociación Argentina de Tenis, el segundo ATP Challenger también está confirmado, con producción integral de Torneos y con la presencia de Lautaro Midón.

Se jugará, por segundo año consecutivo, en Rosario pero desde el 2 de febrero. En la primera edición, Camilo Ugo Carabelli venció al boliviano Hugo Dellien por 3-6, 6-3 y 6-2 en la final.

La particularidad del torneo (garantizado también para 2027) es que, esta vez, coincidirá con una compleja semana de Copa Davis: Argentina visitará a Corea del Sur con todo lo que implicará en cuanto a logística.

El torneo en el Jockey Club de Rosario, uno de los más grandes Challengers de la región, se jugará nuevamente sobre polvo de ladrillo y le dará 125 puntos al ganador.

Para el 9 de febrero, inmediatamente después, está anunciada la gira ATP sudamericana, con inicio en Buenos Aires con Midón invitado para disputar la clasificación.

Entre ambos torneos del segundo nivel del circuito masculino, habrá acción en Itajaí, Brasil y Concepción, Chile, en los dos estará presente Midón, asegurando gira completa por Sudamérica para todos aquellos que no viajarán hasta Oceanía.