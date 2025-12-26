Comenzó la venta de entradas para el clásico

El lunes 29 se disputará el primer clásico correntino de la temporada 2025/26 en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Regatas y San Martín se enfrentarán en el Fortín Rojinegro, desde las 22.10, pero con el Fantasma haciendo las veces de local.

Las entradas para el cotejo se pusieron en venta este viernes en la entidad ubicada en el parque Mitre con la particularidad que solamente se puede pagar en efectivo.

El ingreso a la popular se fijó en $12 mil y a la platea a $25 mil. Mientras que los socios de Regatas podrán adquirir los boletos a $6 mil la general y $15 mil la platea.

Las entradas se pueden comprar este viernes hasta las 20 hs. mientras que el sábado se habilitará el expendio de 8 a 12 hs. El remanente se venderá el lunes.

Los simpatizantes de San Martín deben comprar sus entradas en el club de Regatas y el ingreso a la popular será por calle La Rioja, es decir que tendrán a disposición el "corralito" que tiene el estadio para el público visitante.