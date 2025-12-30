Regatas definió el clásico en el primer tiempo

Regatas no dejó dudas, definió el partido en el primer tiempo y logró un contundente triunfo en el clásico frente a San Martín 84 a 64 para trepar a la cuarta ubicación en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

En un clásico atípico, Regatas se mostró muy superior en el comienzo del partido. El cuarto inicial lo ganó 26 a 6 y al promediar el segundo capítulo sacó 30 puntos de ventaja (43 a 13) para después controlar el ritmo y el marcador para llevarse una clara victoria frente al clásico rival.

Andrés Jaime con 26 puntos, Juan Pablo Corbalán e Iván Gramajo con 13 puntos cada uno fueron los goleadores en Regatas que jugó como local en cancha de San Martín. En el "visitante", los principales anotadores fueron Lautaro Berra con 18 puntos y Franco Méndez con 14.