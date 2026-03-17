Juan Pablo Valdés sobre el aumento salarial: "Estamos evaluando hacerlo por trimestre"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó que el reciente aumento del 6% para empleados estatales “no va a ser el único que se dará en el año". De esa manera explicó que en el momento adecuado van a continuar con las mejoras salariales.

Recomposición según ingresos

Valdés habló con RadioNord y destacó que el Gobierno trabaja para que quienes menos ganan tengan una recomposición más significativa: “No es lo mismo un 6% para alguien que cobra 2 millones que para alguien que recibe 800.000. Lo observamos y estamos analizando con Hacienda para equilibrar estas diferencias”.

El gobernador adelantó que se evalúa otorgar aumentos por trimestre o cuatrimestre. Además, remarcó que la caída de la coparticipación afecta los recursos disponibles: “Damos anuncios que podemos cumplir y que no comprometen el funcionamiento del Estado”.

Aumentos en el Poder Judicial

Respecto al sector judicial, Valdés sostuvo: “Son otro poder del Estado y tienen un presupuesto asignado. Si pueden pagar bonos, ellos sabrán cómo lo van a administrar. Hay que tener cuidado con los déficit”.