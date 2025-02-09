Córdoba se bajó de la Liga Federal y Corrientes tendrá tres representantes

La Liga Federal de básquetbol masculina 2025 tiene fecha de inicio para el 8 de marzo y la provincia de Corrientes contará con tres representantes.

De los cuatro equipos que ganaron el derecho deportivo, Córdoba de la capital decidió no participar, mientras que confirmaron su presencia San Martín de Curuzú Cuatiá, San Lorenzo de Monte Caseros y Amad de Goya.

Si bien la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) fijó el 20 de enero como fecha límite para las inscripciones, todavía no dio a conocer la cantidad de clubes que tomarán parte de la tercera categoría que tiene este deporte en el país.

El Pre Federal 2024 de Corrientes, lo que anteriormente se denominaba Torneo Provincial de Primera, otorgó cuatro plazas para la Liga Federal.

El campeón fue San Martín de Curuzú Cuatiá que se quedó con el Final Four que tuvo lugar en Monte Caseros. En el segundo lugar quedó el local San Lorenzo y después se ubicaron Córdoba de Capital y Amad de Goya.

La cuestión económica y algunas exigencias que impuso la CAB, como el caso de tener categorías mini y formativas femeninas en sus torneos, fueron los principales obstáculos que debieron sortear los clubes clasificados.

Reuniones con el gobernador Gustavo Valdés y con el secretario de Deportes, Jorge Terrile, permitió a los clubes tener un panorama más certero en cuanto al apoyo económico y respaldo logístico para tomar una determinación.

La dirigencia de Córdoba tomó la decisión de no estar en la Liga Federal 2025. Después de analizar las distintas variantes se optó por priorizar en esta temporada el aspecto institucional y puso en marcha el operativo para renovar el piso de parquet del estadio Mariano Andino Igarzabal para lo cual contará con el apoyo oficial.

El club capitalino jugó la Liga Federal en el 2023 y en el 2024 se coronó campeón del torneo Oficial capitalino, además de ser finalista de la Copa Palacio y quedar tercero en el Pre Federal.

El campeón provincial (Pre Federal) 2024, San Martín de Curuzú Cuatiá confirmó su participación después de conseguir el apoyo desde la Provincia.

Para su regreso a la Liga Federal, estuvo ausente en el 2024, donde transitará su quinta temporada, incorporó a Horacio Brun como entrenador. En tanto que cuenta con Franco Aguirre, Alexander López Allebrant (pivote de Paraguay), Jonathan Monzón y Leonardo Rodríguez Seu en su plantel.

Luego de dos temporadas, Amad de Goya regresará a la Liga Federal, mientras que para San Lorenzo de Monte Caseros será su debut en la competencia nacional.