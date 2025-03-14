Sacachispas se juega la clasificación frente a Sportivo Santa Lucía

Un partido clave afrontará este sábado Sacachispas en el marco de la quinta fecha, penúltima de la ronda clasificatoria, del Torneo Provincial de Clubes de fútbol.

En cancha de Huracán Corrientes, Sacachispas recibirá a Sportivo Santa Lucía. El cotejo dará inicio de las 17, contará con el arbitraje de José Cartazzo y corresponde a la zona 1.

El equipo correntino lidera las posiciones con 7 puntos, mientras que Sportivo Santa Lucía reúne 4, por lo tanto se trata de un cruce directo por la clasificación.

Para el Tricolor será la última presentación en esta fase, por lo tanto necesita la victoria para clasificar anticipadamente y no depender de lo que suceda en la última jornada.

Sportivo sabe que una victoria automáticamente lo clasificará a la próxima ronda como primero del grupo, en tanto que con un empate prolongará la definición a la siguiente fecha.

Durante la primera rueda, en Santa Lucía, Sportivo y Sacachispas igualaron en 2 tantos.

El otro cotejo de la jornada sabatina se disputará en Esquina. El local San Martín recibirá a Barrio Norte de Bella Vista. El cotejo corresponde a la zona 9, comenzará a las 17 con el arbitraje de Ezequiel Ramos.

Se trata de otro cotejo clave para la suerte del grupo. San Martín reúne 4 puntos, Barrio Norte tiene 2 y Huracán de Goya que tiene fecha libre acumula 4. En la última jornada, Barrio Norte será local de Huracán.

En la segunda fecha, Barrio Norte y San Martín igualaron en Bella Vista.

Programación

El detalle de partidos de la quinta fecha del Provincial es el siguiente:

Sábado 15

17.00 Sacachispas vs. Sportivo Santa Lucía y San Martín de Esquina vs. Barrio Norte.

Domingo 16

17.00 Parque Independencia de Monte Caseros vs. Porá Purahey de Sauce, Comunicaciones de Mercedes vs. Puente Seco de Paso de los Libres, Central Goya vs. Curupay, Defensores de San Roque vs. San Lorenzo de Monte Caseros y Mandiyú vs. Sol de América de San Miguel.

18.00 Comunicaciones de Paso de los Libres vs. Barracas de Curuzú Cuatiá.

19.00 Luz y Fuerza de Virasoro vs. San Francisco de La Cruz y Berón de Astrada de Santo Tomé vs. Juventud Unida de Virasoro.

19.30 Victoria de Curuzú Cuatiá vs. Berón de Astrada de Pueblo Libertador.

20.30 El Decano de Ituzaingó vs. Sartuntún de Santo Tomé.