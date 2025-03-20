San Martín volvió al triunfo después de tres derrotas consecutivas

Luego de tres derrotas consecutivas, San Martín volvió se reencontró con el triunfo al superar a Platense 75 a 66 en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Los parciales del encuentro disputado en el Fortín Rojinegro este jueves fueron 13-21, 38-38 y 62-59.

En el equipo correntino se destacó Franco Méndez con 18 puntos y Darío Hunt con 11, mientras que en Platense, su máximo anotador resultó Eric Flor con 20.

En el inicio del juego, Platense impuso las condiciones a partir de su buena defensa, congestionando la zona cerca del aro, y con buenos aportes en la ofensiva de Facundo Vázquez y Eric Flor.

La diferencia en el marcador llegó a ser de 10, favorable a la visita. San Martín no tuvo variantes para llegar al gol y los tiros desde el perímetro fueron sin efectividad.

En el segundo cuarto, San Martín ajustó la defensa. En el ataque aparecieron Franco Méndez y Tomás Botta para achicar la distancia.

Platense intentó no perder la línea de juego y encontró en Flor una vía segur para anotar (16 puntos en 20 minutos).

Con los tiros a distancia, San Martín pasó por primera vez al frente en el marcador (43-40) en el tercer cuarto y tomó control del partido.

También apareció Darío Hunt, en los dos frentes del rectángulo de juego para el equipo correntino tomé una ventaja de 8.

Sobre el final del capítulo, la visita ajustó la marca y con los puntos de Zachary Graham logró igualar en 59, sin embargo un triple de Méndez le devolvió la delantera en el marcador a San Martín.

En la recta final, el partido bajó en efectividad, pero el local marcó la diferencia con la defensa y los puntos de Méndez.

San Martín que venía de perder en el clásico y en su gira por Oberá y Santa Fe, ahora acumula 13 triunfos y 14 derrotas.

La próxima presentación del Rojinegro será el lunes 31 cuando recibirá a Ferro Carril Oeste para cerrar el mes de marzo.