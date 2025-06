Mandiyú enfrenta a Soberanía en la búsqueda del primer lugar

En el inicio de la sexta fecha del torneo Oficial de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol, Mandiyú buscará llegar a lo más alto de las posiciones y Soberanía su primera victoria en uno de los partidos programados para este viernes.

Además, también se medirán Sacachispas y Lipton, en tanto que el resto de la fecha se disputará este sábado. Por otra parte, los encuentros cancelados el pasado miércoles fueron reprogramados para el miércoles 2 de abril.

Después de quedarse con el clásico frente a Boca Unidos, Mandiyú (13 puntos) enfrentará a Soberanía (0). Este encuentro se jugará este viernes, desde las 20.30 en cancha de Sportivo.

En el caso de lograr una victoria, el Albo pasará a comandar las posiciones a la espera de lo que pueda hacer Independiente (15), este sábado enfrente a Mburucuyá.

Por su parte, Sacachispas (7) y Lipton (7) se enfrentarán en cancha de Ferroviario a partir de las 20.30.

Los dos equipos se mantienen dentro de los ocho mejores pero necesitan sumar para no perderle pisada a los equipos de punta.

La sexta fecha se completará este sábado con seis partidos, mientras que los encuentros de la quinta fecha: Empedrado - Mburuucyá y Soberanía - Lipton, que fueron suspendidos el pasado miércoles por el mal estado del campo de juego de Lipton, por la lluvia del día anterior, fueron reprogramados para el miércoles 2 de abril en el mismo escenario.

Juega el puntero del Ascenso

La presentación del único puntero del torneo Oficial del Ascenso se destacada en el inicio de la cuarta fecha previsto para este viernes.

Yaguareté (9) expondrá su firme andar contra Villa Raquel (3), equipo que también está invicto pero que sin embargo todavía no pudo ganar en el certamen.

Por su parte, el escolta Rivadavia (5) tendrá como rival a Barrio Quilmes (1). Los otros dos partidos de la jornada son Peñarol (4) - San Marcos (5) y Alumni (0) - Doctor Montaña (1).

La cuarta fecha se completará el sábado con dos encuentros. En la oportunidad quedará libre Quilmes.

Programa de partidos

Viernes 28

Cancha de Ferroviario: 18,30 Rivadavia vs. Barrio Quilmes (1º B) y 20,30 Sacachispas vs. Lipton (1º A)

Cancha de Lipton: 18,30 Peñarol vs. San Marcos (1º B) y 20.30 Villa Raquel vs. Yaguareté (1º B).

Cancha de Sportivo: 18,30 Alumni vs. Doctor Montaña (1º B) y 20,30 Mandiyú vs. Soberanía (1º A).

Sábado 29

Cancha de Ferroviario: 18,30 Ferroviario vs. Libertad (1º A) y 20,30 Curupay vs. Invico (1º A).

Cancha de Lipton: 18,30 Robinson vs. Alvear (1º B) y 20,30 Independiente vs. Mburucuyá (1º A).

Cancha de Sportivo: 18,30 Talleres vs. Empedrado (1º A) y 20.30 Sportivo vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Huracán: 16,30 Huracán vs. Cambá Cuá (1º A).

Cancha de San Luis del Palmar: 17,00 Juventud Naciente vs. San Jorge (1º B).

Miércoles 2 de abril

Cancha de Lipton: 19,00 Empedrado vs. Mburucuyá (1º A) y 21,00 Sobarnía vs. Curupay (1º A).