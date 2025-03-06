Regatas va por más en la Liga Nacional

El Club de Regatas Corrientes logró su gran sueño del ascenso a la primera división del vóley argentino tras ganar la serie semifinal frente a Obras de San Juan en la Liga Nacional de Vóleibol Masculino. Sin embargo, todavía tiene un objetivo más: ser el campeón del certamen.

“Esto es increíble, es algo único. El ascenso lo soñábamos y veníamos laburando para esto, para llegar al objetivo principal que teníamos. Creo que es muy merecido lo que logramos y que más lindo que hacerlo acá, con toda nuestra gente”, expresó Maximiliano Jaime, capitán de Regatas.

“Nos costó al principio conocernos, venimos laburando hace cuatro meses. Desde noviembre que arrancamos y creo yo que a lo largo del torneo se fue notando el desarrollo que hicimos y como fuimos creciendo. Está a la vista, porque con un equipo que perdimos 3-0 le ganamos ahora las tres veces contundentemente y se notó que mejoramos mucho a nivel grupal”, analizó el punta receptor con pasado en Boca Juniors.

En la serie final el Remero se enfrentará a un duro desafío frente a UPCN de San Juan, un equipo histórico para el vóley argentino, ya que es el más campeón de la primera división, y un rival que no ha perdido todavía en el actual torneo, solamente cedió un set en la temporada.

El primer cruce será este sábado a las 21 y el segundo partido de la serie final será el domingo a las 20, ambos en el José Jorge Contte. Luego, el próximo fin de semana las acciones se trasladarán a la capital sanjuanina donde habrá un partido más seguro, y otros dos en caso de ser necesarios.

El experimentado jugador de 31 años tiene una dilatada carrera en la élite del vóley nacional, pero de todas formas sabe la importancia de lo que se viene por delante, y como capitán buscará transmitir eso a un equipo con mucha juventud.

“No todos los días se juegan finales, y la verdad que tener la oportunidad de jugar una nueva final es algo único para mí. Quiero trasmitírselo a los chicos porque quizás algunos nunca han pasado por esto y es linda la sensación. Ya logramos el primer objetivo, pero siempre vamos por más”, manifestó.

Venta de entradas

Las entradas para los dos primeros juegos de la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino que se disputarán en el José Jorge Contte, donde el Club de Regatas Corrientes enfrentará UPCN, ya están a la venta en la institución del parque Mitre

Los tickets pueden adquirirse de 8 a 12 o de 16 a 20 horas en el club. Los valores son de $1.000 para socios y $3.000 para no socios, mientras que los abonos para los dos días costarán $1.500 para socios y $5.000.