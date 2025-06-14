¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
MUNDIAL DE CLUBES 2025

Mundial de Clubes: se conocieron los árbitros para los debuts de Boca y River

La FIFA confirmó al mexicano César Ramos y alemán Félix Zwayer como los encargados de controlar los primeros partidos de los equipos argentinos.
 

Por El Litoral

Sabado, 14 de junio de 2025 a las 21:05

La expectativa por el Mundial de Clubes 2025 crece y la FIFA ya designó a los árbitros que estarán a cargo de los debuts de Boca Juniors y River Plate.

Este lunes a las 19:00 (hora argentina), Boca Juniors se enfrentará a Benfica en el Hard Rock Stadium de Miami, con el mexicano César Arturo Ramos como árbitro principal. El referí nacido en Culiacán estará acompañado por sus compatriotas Alberto Morin y Marco Bisguerra, mientras que el salvadoreño Iván Barton será el cuarto árbitro.

Ramos, de 41 años, ya dirigió los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 y fue el encargado de la semifinal entre Francia y Marruecos en la última edición. Además, arbitró la final del antiguo formato del Mundial de Clubes en 2017 entre el Real Madrid y Gremio.

Félix Zwayer, el árbitro para River-Urawa Red Diamonds

Por su parte, River Plate debutará el martes a las 16:00 frente a Urawa Red Diamonds en el Lumen Field de Seattle. El alemán Félix Zwayer fue el elegido por la FIFA para este compromiso. Conocido por su desempeño en la Bundesliga, Zwayer viene de dirigir la final de la UEFA Europa League entre Tottenham y Manchester United.

Nacido en Berlín y profesional desde 2012, estará acompañado por los también alemanes Robert Kempter y Christian Dietz, mientras que el australiano Campbell-Kirk Kawana-Waugh será el cuarto árbitro.

